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kimdir? Ercüment Ovalı iyi eden ilacı mı buldu?

Ülkemizde corona virüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz günlerde gelen aşı çalışmalarına dair yeni haberler herkesi heyecanlandırdı. isimli ilaca için öngörülerde bulunan Prof. Dr. ilaca yönelik yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Kendisi ve ekibi salgınına yönelik tedavi ve aşı çalışmalarını yürütürken vatandaşlar "?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Öte yandan dornaz alfa ilacına yönelik sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederken "Biz bir ilaç bulmadık, bir biz ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük" dedi. Buna göre; Ercüment Ovalı kimdir? corona virüsü iyi eden ilacı mı buldu?

Giriş Tarihi: 18.4.2020 10:06 ABONE OL
Ercüment Ovalı kimdir? Ercüment Ovalı corona virüsü iyi eden ilacı mı buldu?

salgınına yönelik en son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Prof. Dr. 'nın yaptığı ilacına yönelik açıklamalar gündem olmuş, corona virüsü aşı çalışmaları için umut verici bilgiler ortaya çıkmıştı. Ancak Ercüment Ovalı konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya yönelik eleştiri geldi. Buna göre; ? Ercüment Ovalı corona virüsü iyi eden ilacı mı buldu?

ERCÜMENT OVALI KİMDİR? DORNAZ ALFA İLACI CORONA VİRÜSÜ TEDAVİ EDİYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde dornaz alfa ilacı ile ilgili açıklama yapan konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederken Bakan Koca'dan eleştiri geldi. "Biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük" diyen Ercüment Ovalı kimdir?

İşte konuya dair tüm detaylar…

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Ercüment Ovalı kimdir? Ercüment Ovalı corona virüsü iyi eden ilacı mı buldu?
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