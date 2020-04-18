Corona virüsü salgınına yönelik en son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın yaptığı dornaz alfa ilacına yönelik açıklamalar gündem olmuş, corona virüsü aşı çalışmaları için umut verici bilgiler ortaya çıkmıştı. Ancak Ercüment Ovalı konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya yönelik eleştiri geldi. Buna göre; Ercüment Ovalı kimdir? Ercüment Ovalı corona virüsü iyi eden ilacı mı buldu?

ERCÜMENT OVALI KİMDİR? DORNAZ ALFA İLACI CORONA VİRÜSÜ TEDAVİ EDİYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde dornaz alfa ilacı ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederken Bakan Koca'dan eleştiri geldi. "Biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük" diyen Ercüment Ovalı kimdir?

İşte konuya dair tüm detaylar…