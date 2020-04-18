Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eve gelen kurye dehşet saçtı

Eve gelen kurye dehşet saçtı

’da koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 79 yaşındaki eve çağırdığı kurye tarafından öldürüldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 18.4.2020 ABONE OL
Eve gelen kurye dehşet saçtı
Bakırköy Kartaltepe mahallesinde tek başına yaşayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu sokağa çıkma yasağı nedeniyle siparişlerini marketten telefonla istiyor ve kurye aracılığı ile teslim alıyordu. Geçtiğimiz hafta da yine marketten siparişini verdi. Gelen kurye iddiaya göre bir önceki siparişten kalan 8 lirayı da istedi. Yaşlı kadın şimdi o parayı vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen kurye yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdükten sonra cep telefonunu da alarak kaçtı.
Yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.
Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy Asayiş Büro Amirliği, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan kurye Recep Y.'nin ilk ifadesinde; "Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti" dediği ileri sürüldü. Recep Y.'nin evden aldığı cep telefonunu da sattığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eve gelen kurye dehşet saçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA