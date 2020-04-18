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eşleşme sorunu: Hayat Eve Sığar Uygulaması eşleşme sağlanamadı hatası nedir ve nasıl çözülür?

tarafından geliştirilerek uygulamaya geçilmesi beklenen uygulaması indirme işlemlerine başlanmasıyla aplikasyon üzerinde rastlanan bazı problemler de araştırma konusu haline geldi. Corona virüs vakalarının takip edileceği aynı zamanda hasta olmayan kişilerin vaka yoğunluğu olan bölgelere giriş sağladığında uyarılacağı bu uygulamanın salgınla mücadele kapsamında önemli bir rol oynayacak. Şimdiden binlerce kişinin telefonuna indirerek kullanıma başladığı bu uygulama ile ilgili olarak ise "Hayat Eve Sığar Uygulaması eşleşme sağlanamadı hatası nedir ve nasıl çözülür?" cevap arayan konular arasında yer alıyor. Buna göre; sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından corona virüsü salgını ile mücadele adına geliştirilen bu uygulamanın detaylarına erişebilirsiniz. Peki, Hayat Eve Sığar Uygulaması eşleşme sağlanamadı hatası nedir ve nasıl çözülür? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.4.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 15:34 ABONE OL
Hayat Eve Sığar eşleşme sorunu: Hayat Eve Sığar Uygulaması eşleşme sağlanamadı hatası nedir ve nasıl çözülür?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile uygulaması vatandaşlar tarafından gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu mobil uygulama sayesinde corona virüsü salgını ile mücadele sürecinde vakaların takibi sağlanırken aynı zamanda vatandaşlar hastaların yoğun olduğu bölgelere girdiğinde uyarı ile karşılaşacak. Aynı zamanda eczanelerden maske alımında da büyük kolaylık sağlayarak QR kod ile eczanelerden maske temin edilebilecek. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen bu uygulamanın ülkemizin salgın ile mücadelesi süresince birçok katkı sağlayacağı ön görülüyorken aplikasyonun bugünden itibaren indirilme işlemine açılması birçok kişinin konuya dair detayları araştırmasına neden oldu. Peki, Hayat Eve Sığar Uygulaması eşleşme sağlanamadı hatası nedir ve nasıl çözülür?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI EŞLEŞME SAĞLANAMADI HATASI NEDİR, NASIL ÇÖZÜLÜR?

Uygulama henüz kullanıma yeni açıldığından dolayı bazı teknik problemler ile karşılaşılıyor. Bu kapsamda yetkili kişilerin çalışmaları sürerken henüz eşleşme sağlanamadı hatasının çözümü ile alakalı olarak bir açıklama bulunmuyor. Haberimizin devamından Hayat Eve Sığar uygulaması ile alakalı bilgi edinebilirsiniz...

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Hayat Eve Sığar eşleşme sorunu: Hayat Eve Sığar Uygulaması eşleşme sağlanamadı hatası nedir ve nasıl çözülür?
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