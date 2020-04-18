Hayat Eve Sığar eşleşme sorunu: Hayat Eve Sığar Uygulaması eşleşme sağlanamadı hatası nedir ve nasıl çözülür?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile Hayat Eve Sığar uygulaması vatandaşlar tarafından gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu mobil uygulama sayesinde corona virüsü salgını ile mücadele sürecinde vakaların takibi sağlanırken aynı zamanda vatandaşlar hastaların yoğun olduğu bölgelere girdiğinde uyarı ile karşılaşacak. Aynı zamanda eczanelerden maske alımında da büyük kolaylık sağlayarak QR kod ile eczanelerden maske temin edilebilecek. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen bu uygulamanın ülkemizin salgın ile mücadelesi süresince birçok katkı sağlayacağı ön görülüyorken aplikasyonun bugünden itibaren indirilme işlemine açılması birçok kişinin konuya dair detayları araştırmasına neden oldu. Peki, Hayat Eve Sığar Uygulaması eşleşme sağlanamadı hatası nedir ve nasıl çözülür?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI EŞLEŞME SAĞLANAMADI HATASI NEDİR, NASIL ÇÖZÜLÜR?

Uygulama henüz kullanıma yeni açıldığından dolayı bazı teknik problemler ile karşılaşılıyor. Bu kapsamda yetkili kişilerin çalışmaları sürerken henüz eşleşme sağlanamadı hatasının çözümü ile alakalı olarak bir açıklama bulunmuyor. Haberimizin devamından Hayat Eve Sığar uygulaması ile alakalı bilgi edinebilirsiniz...