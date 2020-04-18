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UYGULAMASI: uygulaması nedir? nasıl indirilir?

Ülkemizde corona virüsü salgını ile mücadele devam ederken bu duruma yönelik bir uygulama geliştirdi. uygulaması sayesinde corona virüsü salgını ile mücadelede vakaların takibi yapılabilecek ve yoğun olan bölgelere girildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak. Riskli bölgeleri, sağlık kuruluşlarının konumları gibi pek çok özelliği vatandaşlara sunacak olan uygulamanın nasıl kullanıldığı nasıl indirildiği merak ediliyor. Telefon numarası, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası ile kayıt olunabilen Uygulaması nedir? ?

Giriş Tarihi: 18.4.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 11:05 ABONE OL
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI: Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar aplikasyonu nasıl indirilir?

tarafından oluşturulan aplikasyonu iPhone, Android telefon ve tabletlerde kullanılmak üzere yayına verildi. Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında çıkarılan bu uygulama pek çok hizmeti vatandaşa sunuyor. Corona virüs vakalarının takip edileceği, kalabalık ve yoğun ortamlarda uyarı veren bu uygulamanın nasıl indirileceği araştırılıyor. Salgının kontrol altına alınması ve enfekte olan kişilerin takip edilmesi amacıyla geliştirilen uygulaması nedir? ?

SAĞLIK BAKANLIĞI HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI

Corona virüsü salgını hakkında bilgilendirme ve salgının yayılma hızını en aza indirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş uygulama vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu uygulama sayesinde koronavirüs adına riskli ve kalabalık olan bölgelerde vatandaşlara uyarı verilecek.

İşte Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında diğer detaylar…

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HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI: Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar aplikasyonu nasıl indirilir?
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