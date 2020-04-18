HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI: Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar aplikasyonu nasıl indirilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayat Eve Sığar aplikasyonu iPhone, Android telefon ve tabletlerde kullanılmak üzere yayına verildi. Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında çıkarılan bu uygulama pek çok hizmeti vatandaşa sunuyor. Corona virüs vakalarının takip edileceği, kalabalık ve yoğun ortamlarda uyarı veren bu uygulamanın nasıl indirileceği araştırılıyor. Salgının kontrol altına alınması ve enfekte olan kişilerin takip edilmesi amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI

Corona virüsü salgını hakkında bilgilendirme ve salgının yayılma hızını en aza indirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş uygulama vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu uygulama sayesinde koronavirüs adına riskli ve kalabalık olan bölgelerde vatandaşlara uyarı verilecek.

İşte Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında diğer detaylar…