Hayat Eve Sığar uygulaması ile corona virüsü risk haritası görüntüleyin! Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir?

Ülkemizde corona virüs salgını ile mücadele kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, teknoloji ve dijital sistemlerin tüm imkanları da kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi de Hayat Eve Sığar uygulaması oldu. Android ve IOS kullanıcıları için erişime açılan uygulama vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Uygulama sayesinde corona virüsü vakalarının izolasyon kurallarına uyup uymadığı adım adım izlenebilecek öte yandan henüz hastalık ile karşılaşmamış olanların ise harita üzerinden riskli bölgeleri anlık olarak görmesine olanak sağlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir? Hayat Eve Sığar uygulaması ile corona virüsü risk haritası görüntüleyin?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılan Hayat Eve Sığar uygulaması yoğun ilgi görüyor. Bu uygulama sayesinde salgın hastalık ile ilgili riskler en az seviyeye indirilecek ve yayılması önlenecek. Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında yapılan bu uygulama sayesinde risk değerlendirmesi de yapılabilecek ve haritadan "yaklaşma" uyarısı da verilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uygulama hakkında; "Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum" şeklinde açıklama yapmıştı. Buna göre; Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir?

İşte aplikasyona dair tüm detaylar!