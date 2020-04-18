Hz. Mevlana sözleri! Resimli Hz. Mevlana’nın söylediği en güzel, özlü ve anlamlı sözler

Mevlana Celaleddin Rumi, 1207 yılında doğmuştur. Doğum yeri Afganistan olsa da hayatının büyük bir bölümünü Konya'da yaşayarak geçirmiştir. Burada da türbesi bulunmaktadır. Hoşgörünün ve barışın sembolü olan Hz. Mevla'nın söylediği birbirinden anlamlı ve güzel sözler akıllarımızda yer etmiştir. Sosyal medyada da resimli Hz. Mevlana sözleri sık sık paylaşılmaktadır. Söylediği güzel sözler ile hiçbir zaman ölmeyen ve sürekli hatırlanan Hz. Mevlana'nın söylediği en güzel özlü ve anlamlı sözler için doğru yerdesiniz. İşte Resimli Hz. Mevlana'nın sözleri ve öğütleri!

HZ. MEVLANA SÖZLERİ VE ÖĞÜTLERİ

Mevlana Celaleddin Rumi'nin söylediği özlü sözler günümüzde hala en sık rastladığımız konular arasında yer almaktadır. Özellikle sosyal medyada hemen her gün birçok öğüdü paylaşılır. Hz. Mevlana'nın söylediği en güzel özlü sözler şöyledir;

Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun.

-Hz.Mevlana

Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim;

Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim.

-Hz.Mevlana

Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü; Bülbül güle, karga çöplüğe götürür.

-Hz.Mevlana

Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin?

-Hz.Mevlana

Hayat bir nefestir, aldığın kadar... Hayat bir kafestir, kaldığın kadar... Hayat bir hevestir, daldığın kadar...

-Hz.Mevlana

Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin?

-Hz.Mevlana

Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atana kadardır.

-Hz.Mevlana

Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yinede yaşarsın...

-Hz.Mevlana

Kalp denizdir, dil de kıyı. Deniz de ne varsa kıyıya o vurur.

-Hz.Mevlana

Ey can, aklını başına devşir.

Ölümden korkup kaçarsın ya;

doğrusu sen kendinden korkmaktasın.

-Hz.Mevlana

Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur?

-Hz.Mevlana

Sevgiden, tortulu bulanık sular arı-duru bir hale gelir.

Sevgiden, dertler şifa bulur.

Ölüler dirilir.

Sevgiden, padişahlar kul olur.

Bu sevgide bilgi neticesidir...

RESİMLİ MEVLANA SÖZLERİ

-Hz.Mevlana

Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme

Gönlüm duygularını anlatamadığı için

kızarken dilime;

Dilim anlatamayacağı şeyleri

düşündüğü için kızıyor gönlüme...

-Hz.Mevlana

Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın, yoksa onu tutmayacak birine

uzattığın için kendine mi kızgınsın?

-Hz.Mevlana

Mevlana'nın öğütleri

- Cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol



- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol



- Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol



- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol



- Tevazu ve alçakgönüllükte toprak gibi ol



- Hoşgörülülükte deniz gibi ol



- Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol