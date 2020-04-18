İstanbul elektrik kesintisi: 18 Nisan elektrik kesintisi olan ilçeler BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı! Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da 18 Nisan 2020 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi içerisinde bu güne ait bir planlı kesinti görünmüyor. Bu doğrultuda, BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden duyururken arıza yaşayan kişilerin 186'ya konuya dair başvuruda bulunması gerekiyor. Böylece, kesintilerden etkilenmesi beklenen vatandaşlar da 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusunun cevabını öğrenebilecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 18 Nisan İstanbul güncel elektrik kesintisi programı...

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 NİSAN

BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde İstanbul'un Avrupa Yakası için bir kesinti programı görülmüyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 3 NİSAN

AYEDAŞ'IN resmi internet sitesinde İstanbul'un Anadolu Yakası için bir kesinti programı görülmüyor.

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.