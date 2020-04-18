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'ta göletindeki renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, göletindeki renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.Laboratuvar sonuçlarına göre bölgede yaşanan renk değişiminin sebebi netleşecek.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.4.2020 19:40 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 19:46 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta Sır Barajı göletindeki renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldı

Müdürlükten yapılan açıklamada, göletin renk değişimi görülen kısmından dün numune alındığı belirtildi.

Numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimde baraja su girişini sağlayan üç derede de inceleme yapıldı. 3 derede de herhangi bir kirlilik olmadığı, derelerin sularının açık renkli ve temiz görünümlü aktığı yerinde tespit edildi. Laboratuvar sonuçlarına göre bölgede yaşanan renk değişiminin sebebi netleşecek. İddia edildiği gibi bölgede kirlilik varsa sebep olanlar hakkında adli ve idari süreç başlatılacak."

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Kahramanmaraş'ta Sır Barajı göletindeki renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldı
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