Market çalışma saatleri 2020: Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle market çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Açılış ve kapanış saatleri değişen marketlere aynı zamanda müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olma sınırı getirildi. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere gitmek isteyenler market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Bu hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı olduğu için bütün ihtiyaçlarını dün halleden vatandaşlar marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık? Marketler kaça kadar açık?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

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