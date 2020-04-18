Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Market çalışma saatleri 2020: Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık?

2020: , kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık?

vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle bu hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile birlikte sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişlerini eksiksiz yapmak istiyor. Öte yandan corona virüsü salgını nedeniyle market çalışma saatlerinde de değişiklik yapılmıştı. Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık? , kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 18.4.2020 09:40 ABONE OL
Market çalışma saatleri 2020: Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle market çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Açılış ve kapanış saatleri değişen marketlere aynı zamanda müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olma sınırı getirildi. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere gitmek isteyenler market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Bu hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı olduğu için bütün ihtiyaçlarını dün halleden vatandaşlar , kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık? ?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Haberimizin içerisinden BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık sorusunun yanıtına ulaşabilir, market çalışma saatlerine ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Market çalışma saatleri 2020: Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA