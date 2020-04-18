Migros sanal market çalışıyor mu? Migros sanal market bugün açık mı, kapalı mı?

Sokağa çıkma yasağı süresince ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar online sistem üzerinden hizmet veren kurumlardan olan Migros sanal market çalışıyor mu? Sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında muaf olan kişi ve kurumlar kamuoyu ile paylaşılırken marketlerin gün içerisinde kapalı olacağı biliniyordu. Peki yayınlanan genelge ile bugün ve yarın Migros sanal market çalışıyor mu? Migros Sanal Market açık mı, kapalı? İşte konuya dair detaylar…

MİGROS SANAL MARKET BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak yayınlanan genelgeye göre; bugün ve yarın sanal marketler üzerinden sipariş alınmayacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN GENELGEDE AÇIK OLAN KURUMLAR!

Genelgede, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.) açık olacağı belirtildi.