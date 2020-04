Mor Yayla'da 'Korona sessizliği' hüküm sürüyor

Her yıl Nisan ayında Mavi Yıldız Çiçekleri'ni görmek için binlerce kişinin geldiği yayla bu yıl en sakin günlerini yaşıyorYaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili'ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yayla, mor görüntüsüne yeniden kavuşmaya başladı. Karların erimeye başlaması ile mora bürünen Kadıralak Yaylası bu yıl dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilgi göremedi. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yerlerinden biri olan Kadıralak Yaylası sessizliğe bürünürken, yaylada az sayıda yayla sakini yaşıyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle Kadıralak Yaylası'na Cumü gününden çıkan Mehmet Akif Bektaş, güneşli havayı fırsat bilerek evinin önünde çocuğuyla birlikte dinleniyor. Bu yıl mor yaylanın sessizliğe büründüğünü belirten Bektaş, "Bu yıl Korona virüs nedeniyle ilgi olmadı. Gelenleri de biz gönderiyoruz. Zaten jandarma ekipleri de devriye atıyorlar. Her taraf çok güzel ama insan yok. Bu ayda burada oturmaya yer bulamazdık. İnsan seli olurdu. Gelenler piknik yapıyordu. Bu yıl çiçekler arılara kaldı. Bizim burada huzurumuz var. İnşallah önümüzdeki yıl bu sıkıntılardan kurtularak vatandaşları tekrar buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Yörede "Mor Yayla" ismi ile de bilinen Kadıralak Yaylası'ndaki ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeği 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilen Kadıralak Yaylasındaki mavi yıldız çiçekleri tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteriyor. Yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanan Kadıralak Yaylası'nın estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor.