Özel araçla sokağa çıkmak yasak mı? Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı! Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?

İçişleri Bakanlığı Sokağa Çıkma Genelgesi yayınladı ve 31 ilde sokağa çıkmak yasaklandı. Toplamda 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Durum böyle olunca birçok sorunun yanıtı da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de "Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?" sorusunun yanıtı oldu. 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına göre; özel araçla sokağa çıkmak yasak mı?

ÖZEL ARAÇLA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Sokağa çıkma yasağının bu gece başlayacak olmasının ardından "Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?", "Özel araçla sokağa çıkmak yasak mı?" gibi soruların yanıtları aranmaya başladı. İşte özel araçla sokağa çıkmak yasak mı sorusunun yanıtı…