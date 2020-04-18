Pik noktası ne demek? Pik yapmak ne anlama gelir, nedir?

Özellikle corona virüsü ile mücadele sürecinde uzman isimlerin ve özellikle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ile birçok terim gündeme gelmeye devam ediyor. Hal böyleyken vatandaşlar bu terimlerin anlamlarını merak ederek internet üzerinden "pik yapmak nedir, ne demek?" şeklindeki birçok soruya internet üzerinden yanıt arıyor. Uzmanların son zamanlarda en çok kullandığı bu terim; corona virüsü salgınının pik noktasına ulaşıp ulaşmadığı yönündeki yorumları sırasında kullanılıyor. Peki, nedir bu neredeyse her gün uzman kişiler tarafından duyduğumuz terim. Özellikle tıp literatüründe fazlasıyla kullanılan ifade birşeyin en üst yani zirve noktasına ulaşması olarak tanımlanıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde konuya dair tüm detayları derledik. Pik yapmak nedir, ne anlama gelir? Pik noktası ne demektir? İşte konuya dair merak edilenler ve bu kelimenin detaylı anlamı…

PİK YAPMAK NEDİR? CORONA VİRÜSÜ PİK NOKTASINA ULAŞTI MI?

Uzmanlar tarafından devamlı olarak kullanılan bu terimin sözlük anlamına bakıldığında; zirve noktası, en üst seviye gibi ifadelere rastlıyoruz. Salgınla ilgili olarak terimin kullanılması ise corona virüsü vaka sayısının en üst seviyesine ulaşıp ulaşmadığı yönünde oluyor.

Peki, pik yapmak nedir, ne demektir? İşte anlamı…