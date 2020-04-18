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ve şubeleri bugün hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? 18-19 Nisan Sokağa çıkma yasağı kargolar çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye’de 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı geldi. Bu gece 24.00’dan itibaren geçerli olan yasak, 19 Nisan 24:00’da ise sona erecek. Yaşanan gelişmelerin ardından ve şubeleri hafta sonu açık mı, çalışıyor mu gibi soruların cevabı da merak konusu oldu. 18-19 Nisan’da sokağa çıkma yasağında bugün kargolar çalışıyor mu sorusunun cevabına ayrıntıları inceleyerek hemen ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 09:13 ABONE OL
PTT ve kargo şubeleri bugün hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? 18-19 Nisan Sokağa çıkma yasağı kargolar çalışıyor mu?

Corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacağı açıklanmıştı. 18-19 Nisan'da olacak sokağa çıkma yasağında PTT ve kargo şubelerinin çalış çalışmayacağı merak konusu oldu. Yarın paketlerini göndermek isteyenler bu sorunun cevabına detayları inceleyerek hemen ulaşabilirler. Peki, PTT ve kargo şubeleri hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı PTT ve kargo şubelerini kapsıyor mu?

İşte detaylar;

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PTT ve kargo şubeleri bugün hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? 18-19 Nisan Sokağa çıkma yasağı kargolar çalışıyor mu?
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