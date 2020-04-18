PTT ve kargo şubeleri bugün hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? 18-19 Nisan Sokağa çıkma yasağı kargolar çalışıyor mu?

Corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacağı açıklanmıştı. 18-19 Nisan'da olacak sokağa çıkma yasağında PTT ve kargo şubelerinin çalış çalışmayacağı merak konusu oldu. Yarın paketlerini göndermek isteyenler bu sorunun cevabına detayları inceleyerek hemen ulaşabilirler. Peki, PTT ve kargo şubeleri hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı PTT ve kargo şubelerini kapsıyor mu?

İşte detaylar;