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Sağlık çalışanlarına büyük jest! Alkışlanacak sahneler

Fatih'te bir grup, 'Corona virüs vakası var' ihbarında bulunarak çağırdıkları 112 Acil Servis ekibine sürpriz bir karşılama yaptı. Havai fişekler yakıldı, çiçekler verildi ve sağlık çalışanları alkış yağmuruna tutuldu. O anlar kameralara böyle yansıdı

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.4.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 12:28 ABONE OL
Sağlık çalışanlarına büyük jest! Alkışlanacak sahneler

Fatih Karagümrük'te mahalle sakinleri sağlık çalışanlarına olan desteklerini şaşırtıcı bir şekilde gösterdi. 'Vaka var' diyerek çağırılan 112 sağlık ekibi sokağa girdiği anda meşaleler yakıldı ve tezahüratlar başladı.

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"KARAGÜMRÜKLÜLER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇİÇEK TAKDİM EDEREK DAKİKALARCA ALKIŞLADI"

Sokak sakinlerinin aynı anda yaktığı meşaleler tüm mahalleyi aydınlattı. Mahallede coşku dolu anlar yaşanırken sağlık çalışanları hem şaşırdı hem duygulandı. O anda ambulansın sireninin ötmesi coşkuyu katladı. Karagümrüklüler sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederek dakikalarca alkışladı. Ambulansta görevli ekip de araçtan aşağı inerek mahalle sakinlerini alkışladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bu jesti karşılıksız bırakmadı. Twitter hesabından söz konusu videoyu paylaşarak, "Biraz daha sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve evde kalacağız… Karagümrük halkı teşekkürler… 112 ve sağlık çalışanları her yerde. Allah'ın izni, sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle Kovid-19'u defedeceğiz… Hiç merak etmeyin" dedi.

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Sağlık çalışanlarına büyük jest! Alkışlanacak sahneler
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