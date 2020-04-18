Sağlık çalışanlarını duygulandıran şiir

İstanbul Bahçelievler'de ortaokul öğrencileri, okul müdürünün koronavirüsle mücadelede fedakârca çalışan sağlık çalışanları için yazdığı duygu dolu şiiri evlerinden seslendirip videoya çekti. Bahçelievler Özel Murat Ortaokulu'da okul müdürü olarak görev yapan Adem Durmaz, sağlık çalışanları için şiir kaleme aldı. Öğretmenlerin de desteğiyle bu şiir evde eğitim gören ortaokul öğrencileri tarafından seslendirilerek videoya çekildi.Durmaz'ın sosyal medyada paylaştığı video, beğeni topladı. 6'ncı sınıftan İrem Kurt ve İbrahim Töngel, 7'nci sınıftan Hafsa Nur Sözeri ve Ece Nur Kaya, 8'inci sınıftan Öykü Yazıcı, Emine Türkan ve Tuğce Özyürek'in seslendirdiği şiirde; "Vardıysan hayatın sırrına çözdüysen şifresini, insana hizmettir bil ki görevin, haydi git hastana, yüzünde tebessüm elinde şifa. Kalbi taşlaşmış dünya, ölüm kusarken her tarafa, sıcacık bir vicdan ol sen, hizmet et durmadan anaya oğula ve kıza" dizeleri dikkat çekiyor.Sağlık çalışanlarının videoyu çok beğendiğini söyleyen okul müdürü Adem Durmaz, "Sağlıkçılarımıza destek olmak istedik. Onlar da inanılmaz sevindi. 3 bine yakın teşekkür ve tebrik mesajı aldım. Onlar elinden gelen gayretin fazlasını gösteriyor. Bizler de evlerimizde sabırla bekleyeceğiz" dedi.