Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı 18 Nisan

Sayısal Loto çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek? Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmamış büyük ikramiye üçüncü devrini gerçekleştirmişti. Hal böyle olunca gün içerisinde 'Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?' açıklanacak sorusu araştırılıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına yer verdik…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! SAYISAL LOTO 18 NİSAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekilişi, 18 Nisan Çarşamba 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.