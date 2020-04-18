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Açıklama geldi! Şehirler arası yollar ne zaman açılacak, yasak ne zaman bitecek? ne zaman bitiyor, yol izni nasıl alınır?

Şehirler arası yollar ne zaman açılacak, yasak ne zaman bitecek? Sorusu vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alırken bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede kısıtlamanın 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları bölgelerini kapsadığını duyurmuştu. Bazı önemli mazeret sahibi kişiler ise e devlet, valilik veya kaymakamlıklara başvurarak alacakları yol izin belgesi sayesinde şehirler arası geçiş sağlayabilecek. Aynı zamanda gelen son dakika haberi ile bu kısıtlamaya dair sürenin uzatıldığı bildirildi! Buna göre; yol izin belgesi nereden ve nasıl alınır? İl dışına çıkması gereken vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ne zaman kalkacak? Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.4.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 18:56 ABONE OL
Açıklama geldi! Şehirler arası yollar ne zaman açılacak, yasak ne zaman bitecek? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor, yol izni nasıl alınır?

Corona virüsü salgınının yayılımını önlemek amacı ile ülkemizde iller arası yolculuğun özel araçla da dahil olmak üzere kısıtlanmasının ardından vatandaşlar "Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bir süredir devam eden bu kısıtlama süresince bazı koşullara uygun olan vatandaşlar e devlet, valilik veya kaymakamlıklardan alacakları yol izin belgesi ile iller arası seyahat yapabilecek. Bunun dışında ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinden çıkma yasağı bulunuyor. Buna göre; Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, yollar ne zaman açılacak? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

ŞEHİRLER ARASI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerden bir tanesi de il dışına çıkma kısıtlaması olmuştu. Bu kapsamda bazı vatandaşlar mazeretlerini bildirerek yol izin belgesi temin ettikten sonra il dışına çıkabiliyor. Ancak vatandaşların aklında "Şehirlerarası yollar ne zaman açılacak?" sorusu yer alıyor.

İşte tüm detaylar…

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Açıklama geldi! Şehirler arası yollar ne zaman açılacak, yasak ne zaman bitecek? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor, yol izni nasıl alınır?
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