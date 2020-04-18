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Bakan Soylu ne kadar sorusunu yanıtladı! , kaç TL?

Ülkemizde geçtiğimiz hafta sonunu kapsayacak şekilde 2 gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonunu kapsayacak şekilde yasak olacağını vatandaşlara duyurdu. 30 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere 31 ilde ilan edilen yasağın ardından vatandaşlar ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; yasak ihlal edilirse ceza kesilecek. İki gün sürecek olan yasak süresince bazı kişilerin dışarı çıkmalarına izin verilirken yayınlanan genelgede tüm detaylara yer verildi. Buna göre; , kaç TL? İşte sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 18.4.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 09:20 ABONE OL
Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar sorusunu yanıtladı! Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgeyi yolladı. Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak dahil olmak üzere toplamda 31 ilde yasak ilan edilecek. Geçtiğimiz hafta sonunun ardından bu hafta sonu da yasak 2 gün olmak üzere sürecek. Binlerce vatandaşlar yayınlanan genelge kapsamındaki detayları merak ederken aynı zamanda " ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakanlık sokağa çıkanlara ilk olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceğini duyurdu. Buna göre; ? Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar sorusunu yanıtladı!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Bu hafta sonunu kapsayacak şekilde corona virüs salgınına ilişkin önlem ve tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağı ihlal edenlere Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282.maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Buna göre; sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

İşte uygulanacak ceza ve konuya dair tüm detaylar!

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Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar sorusunu yanıtladı! Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
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