Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar sorusunu yanıtladı! Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgeyi yolladı. Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak dahil olmak üzere toplamda 31 ilde yasak ilan edilecek. Geçtiğimiz hafta sonunun ardından bu hafta sonu da yasak 2 gün olmak üzere sürecek. Binlerce vatandaşlar yayınlanan genelge kapsamındaki detayları merak ederken aynı zamanda "Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakanlık sokağa çıkanlara ilk olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceğini duyurdu. Buna göre; sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar sorusunu yanıtladı!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Bu hafta sonunu kapsayacak şekilde corona virüs salgınına ilişkin önlem ve tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağı ihlal edenlere Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282.maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Buna göre; sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

İşte uygulanacak ceza ve konuya dair tüm detaylar!