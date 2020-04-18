Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 18-19 Nisan Sokağa çıkma yasağı cezası nedir?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince vatandaşlara uygulanacak olan bu ceza ile ilgili olarak Sokağa çıkma yasağı cezası nedir, ne kadar? Şeklinde birçok soru internet üzerinden yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında bugün ve yarın olmak üzere hafta sonu dahilinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmiş. Bu kısıtlamanın nedeni olarak ise corona virüsü salgınının yayılım hızını azaltmak olarak işaret edilmişti. Ancak bu kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkan kişilere belirli cezai işlemlerin uygulanacağı biliniyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası nedir, kaç TL? İşte konuya dair detaylı bilgi ve Sokağa çıkma yasağı cezası ile ilgili bilinmesi gerekenler!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR, NE KADAR?

Ülkemizde salgın sürecinde birçok önlem alınmaya devam ederken bu kapsamda uygulanması karar kılınan bir konu da hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı oldu. Bu yasağın sürdüğü iki günlük çerçevede dışarı çıkan vatandaşlara ise para cezası uygulanacak. Peki, Sokağa çıkma cezası nedir, ne kadar? İşte detaylar…