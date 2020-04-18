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istisnaları neler, hangi işyerleri açık olacak? Kimler sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor?

Koronavirüs salgınının yayılımını azaltmak amacıyla gerçekleştirilen hafta sonu kısıtlaması ile ilgili olarak istisnaları neler, kimler dışarı çıkabilir? Gibi birçok soru internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde dışarı çıkma kısıtlaması uygulamasından muaf tutulacak bazı kişi ve kurumlar da kamuoyu ile yayınlanan genelge ile paylaşıldı. Vatandaşlar yayınlanan bu genelgenin detaylarını merak ediyor. Peki; Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler dışarı dışarı çıkabilir? Kimler sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.4.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 09:24 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, hangi işyerleri açık olacak? Kimler sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor?

Ülkemizdeki KOVİD-19 salgını nedeniyle bu gece yarısı 00.00'dan itibaren uygulanmaya başlanılacak olan kısıtlama ile ilgili istisnaları neler, kimler dışarı çıkabilir, hangi işyerleri açık olacak? Gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Vatandaşlarla paylaşılan genelgede 30 büyükşehir statüsündeki illerimiz ve Zonguldak ilimizde salgını ile mücadele çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı belirtilirken öte yandan bu kısıtlamaya dahil olmayan kişi ve kurumlar da açıklandı. Peki, Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler? Kimler sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİSNALARI NELER, KİMLER DIŞARI ÇIKABİLECEK, HANGİ İŞYERLERİ AÇIK OLACAK?

Kısıtlama çerçevesinin dışında tutulan bazı kişi ve kurumlar hizmet verebilecekken bu kapsamda detaylar vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı konuların başında yer alıyor. Buna göre; haberimizin devamında konuya dair tüm detayları bulabilir İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ayrıntılarına erişebilirsiniz…

Peki, Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, yarın nereler açık olacak kimler dışarıya çıkabilecek?

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Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, hangi işyerleri açık olacak? Kimler sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor?
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