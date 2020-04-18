2020 Sokağa çıkma yasağı ek genelgesi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında hafta sonu 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Genelgenin yayınlanmasının ardından ise vatandaşlar "Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?" şeklindeki sorularına internet aracılığıyla yanıt aramaya başladı. Salgının yayılmasını engellemeyi amaçlayan karar 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırlarını kapsarken öte yandan bu kısıtlamanın tüm detayları İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile kamuoyuna duyurulmuş oldu. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte Sokağa çıkma yasağı ek genelgesi ve detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı talimatları doğrultusunda; birçok önlem ve tedbir alınmaya devam ederken son olarak hafta sonu uygulanacak olan dışarı çıkma kısıtlaması vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

İşte detaylar…