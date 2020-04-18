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2020 ek genelgesi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Bu gece saat 00.00 itibariyle uygulamaya başlanacak olan ve 31 ilde geçerli olacak ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Şeklindeki birçok soru internet üzerinden yanıt arıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere birçok ilimiz yasak kapsamında olurken bazı kişi ve kurumlar için bu kısıtlama geçerli olmayacak. Bakanlık tarafından verilen karar doğrultusunda birçok detay kamuoyuyla paylaşılırken vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte hafta sonu uygulanmaya başlanılacak olan Sokağa çıkma yasağı ek genelgesi ve ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.4.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 09:24 ABONE OL
2020 Sokağa çıkma yasağı ek genelgesi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Ülkemizde ile mücadele kapsamında hafta sonu 18-19 Nisan tarihlerinde uygulanacağı bildirildi. Genelgenin yayınlanmasının ardından ise vatandaşlar "Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?" şeklindeki sorularına internet aracılığıyla yanıt aramaya başladı. Salgının yayılmasını engellemeyi amaçlayan karar 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırlarını kapsarken öte yandan bu kısıtlamanın tüm detayları İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile kamuoyuna duyurulmuş oldu. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte Sokağa çıkma yasağı ek genelgesi ve detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı talimatları doğrultusunda; birçok önlem ve tedbir alınmaya devam ederken son olarak hafta sonu uygulanacak olan dışarı çıkma kısıtlaması vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

İşte detaylar…

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2020 Sokağa çıkma yasağı ek genelgesi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
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