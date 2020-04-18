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Haberler Yaşam Haberleri Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi, kimler muaf? 18-19 Nisan Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir?

, kimler muaf? 18-19 Nisan ?

17 Nisan Cuma gecesi saat 24:00'da başlayıp 19 Nisan Pazar gecesi saat 24:00'a kadar sürecek olan ve tüm hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağının ardından en merak edilen sorulardan bir tanesi de "?" oluyor. 30 büyükşehir ve Zonguldak dahil olmak üzere toplamda 31 ilde ilan edilen yasağın ardından hastaneye gitmesi gerekenler, aniden rahatsızlananlar bu sorunun yanıtına ulaşmak istiyor. Buna göre; ? Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi?

Giriş Tarihi: 18.4.2020 12:58 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi, kimler muaf? 18-19 Nisan Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir?

Geçtiğimiz hafta sonu ilan edildikten sonra bu hafta sonunu da kapsayacak şekilde ilan edildi. 17 Nisan Cuma gecesi saat 24:00'da başlayıp 19 Nisan Pazar gecesi saat 24:00'a kadar sürecek olan yasağın ardından hastaneye gitmesi gerekenler, aniden rahatsızlananlar , nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Corona virüsü sebebiyle herkes "evde kal" çağrısına uyarken hastalık, sağlık gibi acil durumlarda nasıl hareket edilecek? 18-19 Nisan ?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HASTANEYE GİDİLİR Mİ?

Hafta sonunu kapsayacak şekilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından pek çok soru işareti yanıt buluyor. Bunlardan bir tanesi de "Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi?" sorusunun yanıtı oldu. Sağlık gibi en önemli durumlarda yasak olmasına rağmen nasıl hareket edileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar bu konu üzerinden araştırma yapıyorlar.

İşte yanıtı…

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Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi, kimler muaf? 18-19 Nisan Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir?
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