Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi, kimler muaf? 18-19 Nisan Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir?

Geçtiğimiz hafta sonu ilan edildikten sonra bu hafta sonunu da kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 17 Nisan Cuma gecesi saat 24:00'da başlayıp 19 Nisan Pazar gecesi saat 24:00'a kadar sürecek olan yasağın ardından hastaneye gitmesi gerekenler, aniden rahatsızlananlar sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi, nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Corona virüsü sebebiyle herkes "evde kal" çağrısına uyarken hastalık, sağlık gibi acil durumlarda nasıl hareket edilecek? 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HASTANEYE GİDİLİR Mİ?

Hafta sonunu kapsayacak şekilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından pek çok soru işareti yanıt buluyor. Bunlardan bir tanesi de "Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi?" sorusunun yanıtı oldu. Sağlık gibi en önemli durumlarda yasak olmasına rağmen nasıl hareket edileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar bu konu üzerinden araştırma yapıyorlar.

İşte yanıtı…