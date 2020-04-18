Sokağa çıkma yasağında su işletmeleri çalışıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eve su söylenir mi?

17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacak. Hal böyle olunca vatandaşlar sokağa çıkma yasağında temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını merak ediyor. Bunlardan bir tanesi de su ihtiyacı oldu. Sokağa çıkma yasağında eve su söylenir mi, su işletmeleri çalışıyor mu gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Buna göre; hafta sonu sokağa çıkma yasağında eve su söylenir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA EVE SU SÖYLENİR Mİ?

Bu gece başlayacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bazı soruların yanıtlarını arıyor. Bu sorulardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağında eve su söylenir mi sorusu oldu.

İşte yanıtı!