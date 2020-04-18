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Sokağa çıkma yasağında su işletmeleri çalışıyor mu? Hafta sonu ?

Bu gece başlayacak olan ve tüm hafta sonunu kapsayacak şekilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için şimdiden hazırlıklarına başladılar. Öte yandan akıllarda merak edilen soruların yanıtlarını da internet üzerinden araştırıyorlar. Bunlardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağında su işletmeleri çalışıyor mu sorusunun yanıtı oldu. Her evin en temel ihtiyaçlarından olan su temininin sokağa çıkma yasağında nasıl yapılacağı merak ediliyor. Buna göre; hafta sonu ? Sokağa çıkma yasağında su işletmeleri çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 18.4.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 09:22 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında su işletmeleri çalışıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eve su söylenir mi?

17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacak. Hal böyle olunca vatandaşlar sokağa çıkma yasağında temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını merak ediyor. Bunlardan bir tanesi de su ihtiyacı oldu. , su işletmeleri çalışıyor mu gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Buna göre; hafta sonu sokağa çıkma yasağında eve su söylenir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA EVE SU SÖYLENİR Mİ?

Bu gece başlayacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bazı soruların yanıtlarını arıyor. Bu sorulardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağında eve su söylenir mi sorusu oldu.

İşte yanıtı!

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Sokağa çıkma yasağında su işletmeleri çalışıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eve su söylenir mi?
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