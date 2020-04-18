SON DAKİKA: Ebru Şallı’nın oğlu Pars hayatını kaybetti! Pars Tan’ın videosu yürekleri parçaladı! ‘Ben anneme aşığım’

Dün gece saatlerinde Ebru Şallı ile Harun Tan'ın çocukları 8 yaşındaki Pars hayatını kaybetti. Son dakika haberi olarak gelen bu ani ölüm büyük nedeniyle sosyal medyada Ebru Şallı'nın oğlu Pars neden öldü sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ebru Şallı'nın oğlu Pars, uzun süredir lenfoma hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Öte yandan, Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video ise sosyal medyada gündem oldu. Küçük Pars'ın sözleri izleyenlerin yüreklerini dağladı…

KİLYOS MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ...

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi.

Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars Tan'ın annesine "Anneme aşığım" diye seslendiği yürekleri yakan videosu... | Video

Ünlü eski manken Ebru Şallı ile eski eşi Harun Tan'ın vefat eden oğlu Pars Tan'ın ölmeden önce annesine "Anneme aşığım" diyerek seslendiği video yürekleri burktu.

LENFOMA HASTALIĞI NEDİR?

Lenfoma hastalığı; vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.

Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor.

Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.