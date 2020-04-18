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Eczaneden bedava nasıl alınır? ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İLE SMS KODU AL: E Devlet ve PTT maske dağıtımı sipariş takibi!

KOVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara eczanelerden dağıtımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu uygulamaya başvuru yapmak isteyen vatandaşlar bedava maske alabilmek için e devlet ile sistemlerinden yapacakları başvuruların detaylarını merak ediyordu. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, koronavirüse tedbiren yapılacak olan dağıtımın 20 yaş altındaki ve 65 yaş üzerindeki vatandaşları kapsamadığını ifade ederken her hafta 10 milyon maskenin herhangi bir ücret talep etmeden dağıtılacağını bildirmişti. Yapılan uygulamadan yararanmak için EPTTAVM ve e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri sonrasında ise telefonlarına gelen sms kodu ile en yakın eczaneden siparişlerini alabilecekleri ifade edildi. Buna göre; EPTTAVM ve Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Telefonu olmayanlar bedava maske nasıl alacak? ücretsiz maske SMS kodu ile ücretsiz maske başvurusu sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 18.4.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 09:25 ABONE OL
Eczaneden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İLE SMS KODU AL: E Devlet ve PTT maske dağıtımı sipariş takibi!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında dağıtımı yapılacağını duyurulması ile vatandaşlar konu ile ilgili en güncel bilgileri araştırmaya başladılar. PTT, ve aracılığı ile başvuru işlemleri yapılacak olan ücretsiz maske limiti 5 adet olup yapılan başvurunun arkasından kişinin telefonuna gelen SMS kodu ile siparişler eczanelerden temin edilebilecek. Başvurularını gerçekleştirmeleri sonrasında ise telefonlarına gelen sms kodu ile en yakın eczaneden siparişlerini alabilecek. Bu konu ile beraber "ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Telefonu olmayanlar nasıl bedava maske alacak?" soruları yanıt ararken öte yandan başvuru yapan kişiler e devlet ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu alma şeklinde araştırmalar yapıyor. Haberimizin devamından konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NEREDEN ALINIR?

Konu hakkında henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, "Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden siparişin temin edilebilmesini sağlıyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

BEDAVA MASKE SMS KODU VE MASKE DAĞITIMI SİPARİŞİ SORGULAMA

Haberimizin devamından, E Devlet ve ePTTAVM ücretsiz maske dağıtımı başvurusu hakkında bilgi edinebilir, SMS kodu sorgulama ile eczanelerden maskelerin nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz.

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Eczaneden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İLE SMS KODU AL: E Devlet ve PTT maske dağıtımı sipariş takibi!
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