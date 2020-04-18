Eczaneden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İLE SMS KODU AL: E Devlet ve PTT maske dağıtımı sipariş takibi!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurulması ile vatandaşlar konu ile ilgili en güncel bilgileri araştırmaya başladılar. PTT, E-Devlet ve EPTTAVM aracılığı ile başvuru işlemleri yapılacak olan ücretsiz maske limiti 5 adet olup yapılan başvurunun arkasından kişinin telefonuna gelen SMS kodu ile siparişler eczanelerden temin edilebilecek. Başvurularını gerçekleştirmeleri sonrasında ise telefonlarına gelen sms kodu ile en yakın eczaneden siparişlerini alabilecek. Bu konu ile beraber "ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Telefonu olmayanlar nasıl bedava maske alacak?" soruları yanıt ararken öte yandan başvuru yapan kişiler e devlet ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu alma şeklinde araştırmalar yapıyor. Haberimizin devamından konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NEREDEN ALINIR?

Konu hakkında henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, "Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden siparişin temin edilebilmesini sağlıyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

BEDAVA MASKE SMS KODU VE MASKE DAĞITIMI SİPARİŞİ SORGULAMA

Haberimizin devamından, E Devlet ve ePTTAVM ücretsiz maske dağıtımı başvurusu hakkında bilgi edinebilir, SMS kodu sorgulama ile eczanelerden maskelerin nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz.