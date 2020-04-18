Ücretsiz maske SMS kodu ne zaman gelir, bedava maske başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Ücretsiz maske başvurusu e devlet ekranı!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından "Ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nereden yapılır? soruları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Bu çerçevede yapılan uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların EPTTAVM ve e Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekirken telefonlarına gelecek SMS kodu ile en yakın eczaneye başvurmaları gerekiyor. Her pakette 5 adet bulunan bu maskelerin temini için ülke genelinde vatandaşlardan ücret talep edilmeyecek. Türk Eczacıları Birliği TEB Başkanı Erdoğan Çolak konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada dağıtımın 20 yaş altındaki ve 65 yaş üzerindeki vatandaşları kapsamadığını ifade ederken her hafta 10 milyon maskenin dağıtılacağını bildirdi. Buna göre; Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır, SMS kodu ne zaman gelir? SMS kodu ile ücretsiz maske başvurusu sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar ve bilinmesi gerekenler haberimizde…

BEDAVA MASKE SMS KODU VE MASKE DAĞITIMI SİPARİŞİ SORGULAMA

Haberimizin devamından, E Devlet ve ePTTAVM ücretsiz maske dağıtımı başvurusu hakkında bilgi edinebilir, SMS kodu sorgulama ile eczanelerden maskelerin nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU NASIL ALINIR, NE ZAMAN GELİR? E DEVLET BAŞVURU EKRANI VE PTT SİPARİŞ TAKİBİ

Konu hakkında henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, "Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden siparişin temin edilebilmesini sağlıyor.

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