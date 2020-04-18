Ücretsiz maske başvurusu SMS kodu nasıl alınır? SMS kodu ile eczaneden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? PTT sipariş takip!

Ülkemizde vatandaşların salgından korunması ve tedbir alması amacıyla bedava yani ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı haberi verilmişti. Bu kapsamda kişilerin e devlet ücretsiz maske başvurusu ekranı üzerinden kendilerine ayrılan bölümdeki bilgileri doldurmaları gerekirken bu işlem sonrasında telefonlarına gelecek olan SMS kodu ile kendi ikametlerine en yakın eczaneye başvurmaları yeterli olacak. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar detaylı bilgi sahibi olabilmek adına ücretsiz maske SMS kodu nasıl alınır, başvuru nereden yapılır? Sorularına yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor. Buna göre; EPTTAVM ve Eczaneden bedava maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Telefonu olmayanlar bedava maske nasıl alacak? E-Devlet ücretsiz maske SMS kodu ile başvuru sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU NASIL ALINIR, NE ZAMAN GELİR? E DEVLET BAŞVURU EKRANI VE PTT SİPARİŞ TAKİBİ

Konu hakkında henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, "Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden siparişin temin edilebilmesini sağlıyor.

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BEDAVA MASKE SMS KODU VE MASKE DAĞITIMI SİPARİŞİ SORGULAMA

Haberimizin devamından, E Devlet ve ePTTAVM ücretsiz maske dağıtımı başvurusu hakkında bilgi edinebilir, SMS kodu sorgulama ile eczanelerden maskelerin nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz.