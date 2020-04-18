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başvurusu SMS kodu nasıl alınır? SMS kodu ile eczaneden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? PTT sipariş takip!

tarafından yapılan açıklamanın ardından nasıl alınır? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Türk Eczacıları Birliği TEB Başkanı Erdoğan Çolak konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada dağıtımın 20 yaş altındaki ve 65 yaş üzerindeki vatandaşları kapsamadığını ifade ederken her hafta 10 milyon maskenin dağıtılacağını bildirdi. Bu çerçevede yapılan uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların EPTTAVM ve e Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekirken telefonlarına gelecek SMS kodu ile en yakın eczaneye başvurmaları gerekiyor. Her pakette 5 adet bulunan bu maskelerin temini için ülke genelinde vatandaşlardan ücret talep edilmeyecek. Buna göre; Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır, SMS kodu ne zaman gelir? SMS kodu ile ücretsiz maske başvurusu sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar ve bilinmesi gerekenler haberimizde…

Giriş Tarihi: 18.4.2020 10:57 ABONE OL
Ücretsiz maske başvurusu SMS kodu nasıl alınır? SMS kodu ile eczaneden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? PTT sipariş takip!

Ülkemizde vatandaşların salgından korunması ve tedbir alması amacıyla bedava yani dağıtımı yapılacağı haberi verilmişti. Bu kapsamda kişilerin e devlet ücretsiz maske başvurusu ekranı üzerinden kendilerine ayrılan bölümdeki bilgileri doldurmaları gerekirken bu işlem sonrasında telefonlarına gelecek olan SMS kodu ile kendi ikametlerine en yakın eczaneye başvurmaları yeterli olacak. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar detaylı bilgi sahibi olabilmek adına ücretsiz maske SMS kodu nasıl alınır, başvuru nereden yapılır? Sorularına yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor. Buna göre; EPTTAVM ve Eczaneden bedava maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Telefonu olmayanlar bedava maske nasıl alacak? E-Devlet ücretsiz maske SMS kodu ile başvuru sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU NASIL ALINIR, NE ZAMAN GELİR? E DEVLET BAŞVURU EKRANI VE PTT SİPARİŞ TAKİBİ

Konu hakkında henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, "Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden siparişin temin edilebilmesini sağlıyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

BEDAVA MASKE SMS KODU VE MASKE DAĞITIMI SİPARİŞİ SORGULAMA

Haberimizin devamından, E Devlet ve ePTTAVM ücretsiz maske dağıtımı başvurusu hakkında bilgi edinebilir, SMS kodu sorgulama ile eczanelerden maskelerin nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz.

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Ücretsiz maske başvurusu SMS kodu nasıl alınır? SMS kodu ile eczaneden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? PTT sipariş takip!
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