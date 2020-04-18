Uzaktan online ders ile 14 bin saat ders...

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin 2019-2020 Bahar dönemi derslerini uzaktan eğitim bünyesinde yapma kararı aldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi de bu kararın ardından online olarak uzaktan eğitime başladı

. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversite bünyesinde ön lisans, lisans ve lisansüstündeki teorik derslerin, oluşturulan canlı ders programları, tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildiğini belirtti. Prof. Dr. Zorlu, kayıt altına alınan derslerin, asenkron erişim için uzaktan eğitim sistemine eklendiğini ve öğrencilerin istedikleri zaman ders tekrarı yapabildiklerini söyledi.

Şu ana kadar online olarak 14 bin saat ders işlendiğini ifade eden Prof. Dr. Zorlu, ''Öğrenciler, e-öğrenme portalı üzerinden senkron ve asenkron dersler yanında öğretim elemanlarının eklediği ders materyallerine erişebiliyor. Adobe Connect yazılımı ile de öğretim elemanının görüntülü ve sesli katılımı, ekran ve belge paylaşımı, beyaz tahta uygulaması, öğrencilerin tümünün sesli ve görüntülü katılımı gibi özellikler ile etkileşimli ders yapma fırsatı buluyorlar.

Üniversitemizdeki uzaktan eğitim faaliyetlerinin ilk üç haftasında 14 bin 017 adet canlı ders işlendi. Bu canlı derslerin süresi 4 bin 558 saat, yaklaşık 190 güne tekabül ediyor. Toplamda 302 bin 124 kullanıcının eriştiği ve 24 bin 131 adet içeriğin paylaşıldığı uzaktan eğitim sistemi ile işlenen derslerin örgün ders saati karşılığı da 13 bin 674 saat olarak gerçekleşti" diye konuştu.