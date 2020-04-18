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Haberler Yaşam Haberleri Bakanlık Açıkladı! Bugün marketler açık mı? 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı? İşte detaylar...

Bakanlık Açıkladı! Bugün marketler açık mı? 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan ve 31 ilimizi kapsayan sokağa çıkma yasağının bu hafta da uygulanmasına karar verildi. Bu kararın ardından vatandaşlar, '18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgesi ile hafta sonu uygulanacak kararın detayları paylaşıldı. Peki, bugün marketler açık mı? İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı detayları ve marketler kapalı mı olacak sorusunun yanıtını...

Giriş Tarihi: 18.4.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 08:33 ABONE OL
Bakanlık Açıkladı! Bugün marketler açık mı? 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı? İşte detaylar...

nedeniyle alınan önlemlere geçtiğimiz hafta bire yenisi daha eklenmiş ve hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak için getirilmişti. Bulaşıcılığı azaltmak için alınan karar sonrası Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanacağını açıklamıştı. 31 ilde sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlandı ve detaylar paylaşıldı. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar da 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı sorusunun yanıtını merak ediyordu. Peki, yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesine göre marketler yarın açık mı? İşte, merak edilen ve genelgenin detayları...

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Bakanlık Açıkladı! Bugün marketler açık mı? 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı? İşte detaylar...
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