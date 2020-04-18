Bakanlık Açıkladı! Bugün marketler açık mı? 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı? İşte detaylar...

Corona virüsü nedeniyle alınan önlemlere geçtiğimiz hafta bire yenisi daha eklenmiş ve hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bulaşıcılığı azaltmak için alınan karar sonrası Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanacağını açıklamıştı. 31 ilde sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlandı ve detaylar paylaşıldı. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar da 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı sorusunun yanıtını merak ediyordu. Peki, yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesine göre marketler yarın açık mı? İşte, merak edilen ve genelgenin detayları...