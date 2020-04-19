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31 ile giriş-çıkış 15 gün daha yasak

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
31 ile giriş-çıkış 15 gün daha yasak
İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamaların bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldığını bildirdi. Bakanlık genelgesinde söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istendi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanacak.
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31 ile giriş-çıkış 15 gün daha yasak
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