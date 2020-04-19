7 Tepe’den 7 Kıta’ya sevgi ve birlik konseri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul'un farklı noktalarında Türk virtüözler, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal, Beethoven, Immanuel Kant, Thomas Aquinas gibi yerli ve yabancı düşünürlerin mesaj ve melodileriyle dijital platform üzerinden konser verecek. İstanbul Boğazı, Kızkulesi, Dolmabahçe Sarayı, Pierre Loti tepesi gibi kentin güzide noktalarından gerçekleştirilecek konserde, "7 Tepe'den 7 Kıta'ya" mesajı verilecek.

BU KEZ KALPLER BULUŞUYOR





Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, "7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya" sloganıyla internetten yayınlanacak olan konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak. Yunus Emre'nin "Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim" sözleriyle başlayacak olan konserde, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde, çok değerli sanatçılarımızın İstanbul'un 7 farklı noktasından gerçekleşecek performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verilecek. Salgınla mücadele etmekte olan birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımında da bulunan Cumhurbaşkanlığı, kıtaların buluştuğu İstanbul'da bu kez de kalpleri buluşturarak birlik ve bütünlük bilincini vurgulayacak. Konser, İletişim Başkanlığı'nın youtube kanalından da tüm dünyada izlenebilecek.

BOĞAZ'DA 'İNSANLIK SENFONİSİ'



Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi'nin piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracısından piyanistimiz İdil Biret, "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen ölümsüz eseri, İstanbul Boğazı'nda seslendirecek. Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz ise, Yunus Emre'nin "Ben Yürürem Yane Yane" ilahisini Kızkulesi'nde icra edecek. Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın "Segah Peşrev" (Yusuf Paşa), Topkapı Sarayı'nda udi Murat Bağdatlı "Kürdilihicazkar Longa" (Kemani Sebuh), Galata Kulesi'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt "Syrinx" (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı'nda tanburi Özer Özel ve kemençe sanatçısı Aslıhan Özel "Nihavend Saz Semai" (Mesut Cemil Bey), Pierre Loti Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili "Şehnaz Longa" (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecek. Muhteşem İstanbul manzaraları fonunda gerçekleşecek konserde, gerek Klasik Türk Müziği gerekse Klasik Batı Müziği'nden eserler sunulurken; Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal'dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine'e Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da müziğe eşlik edecek.