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72 ülkedeki Türkler 105 seferle getirilecek

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışındaki Türk vatandaşları için 72 ülkeden 105 sefer daha planladıklarını belirterek, "Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Çavuşoğlu, yurtdışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının ise 342'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık bünyesinde 17 koronavirüs vakası olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Brüksel'de görev yapan bir aşçının hayatını kaybettiğini ifade etti. 116 ülkenin Türkiye'den yardım istediğini de söyleyen Çavuşoğlu, 44'üne malzeme desteği verildiğini bildirdi. ANKARA
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72 ülkedeki Türkler 105 seferle getirilecek
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