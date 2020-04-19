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Aile hekimi corona virüsten hayatını kaybetti

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı nedeniyle vefat etti

Giriş Tarihi: 19.4.2020 22:22 ABONE OL
Aile hekimi corona virüsten hayatını kaybetti

Sağlık camiasından bir isim daha corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Corona virüse yakalanan Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı hayatını kaybetti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz."

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Aile hekimi corona virüsten hayatını kaybetti
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