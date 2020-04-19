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Bankadan felaket çıktı!

’da, alkol aldıktan sonra camını kırıp bankaya giren Mehmet A., polisi alarma geçirdi. Yaka paça gözaltına alınan zanlı, “Benim adım felaket” diye bağırdı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Yaşam
Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Bankadan felaket çıktı!
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, önceki gece saat 03.00 sıralarında ilçesi İlbey Güney Caddesi üzerindeki bir bankanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bankanın camının kaldırım taşıyla kırıldığını belirleyen polisler, içeride de bir kişinin olduğunu görünce, telsizden anons geçip destek istedi. Polisleri gören şüpheli ise bankanın sistem odasına girerek saklanmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği, Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat ekipleri, bankaya girerek şüpheliyi gizlendiği yerde yakaladı. Alkollü olduğu gözlenen ve adının Mehmet A. olduğu belirlenen şüpheli, polis aracına bindirilirken "Benim adım felaket" dedi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bankadan herhangi bir şeyin çalınmadığını tespit eden polis, Mehmet A.'ya sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için de işlem yaptı.
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Bankadan felaket çıktı!
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