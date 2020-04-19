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'da minik Muhammed bebek koronavirüsü yendi

'da bir ay önce dünya gelen Muhammed bebek, koronavirüsü yenerek hastanede sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Öte yandan, Muhammed'in ailesine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.4.2020 19:20 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 19:20 ABONE OL
Batman'da minik Muhammed bebek koronavirüsü yendi

Batman'da 1 ay önce dünyaya gelen Muhammed bebek, 2 hafta önce yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Muhammed'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 14 gün süreyle tedaviye alınan Muhammed, koronavirüsü yendi. Tedavi gördüğü hastanede Muhammed, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Muhammedi'n taburcu olmasına ilişkin hastane başhekimi Dr. Halit Demir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hastanemizde Covid-19 pozitif tanıtısı alıp şifa ile taburcu olan yeniden doğan bebeğimize geçmiş olsun diyoruz. Bakımı üstlenen çalışma arkadaşlarıma gayretlerinden ötürü hastane yönetimi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan, Muhammed'in ailesine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

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Batman'da minik Muhammed bebek koronavirüsü yendi
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