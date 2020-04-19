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’daki satılık adanın fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü futbolcu 'nun korona virüsten (Covid-19) korunmak için kendini bir adada karantina altına almasının ardından Türkiye’deki birçok ada sahibi bu durumu fırsat bilip adalarını satışa çıkardı. ’nın ilçesinde bulunan da sahibi tarafından satışa çıkarıldı. İşte o adanın en çok merak edilen satış fiyatı...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.4.2020 15:50 ABONE OL
Satılık adalara talebin arttığı öğrenilen Türkiye'de ada satışı fiyatları ise dudak uçuklattı. Yalıçiftlik açığındaki Orak Adası için "Bodrum'un En Güzel (Mavi Bayraklı) Koyunda Satılık Ada" başlığıyla 16 Nisan günü internete ilan verildi. Verilen ilanda üzerinde 500 metrekare kullanımlı ultra lüks bir villa, 150 metrekare kullanımlı bir müştemilat bulunan, tüm altyapısı hazır özel kullanıma ya da turistik tesise uygun olduğu ifade edilen adaya 125 milyon liralık fiyat biçildi. İlanda adanın adı ise açıklanmadı.
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Bodrum’daki satılık adanın fiyatı dudak uçuklattı
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