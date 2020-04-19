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Bulaşacaksa sevgi bulaşsın

Koronavirüsle mücadele sürecinde en çok da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam eden hayırseverler takdir topluyor. Kimi borç kapatıyor, kimi yuva kuruyor

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Bulaşacaksa sevgi bulaşsın
SİVAS'IN Merkez Sarıkaya Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği örnek bir çalışmaya imza attı. "Bulaşacaksa sevgi bulaşsın" sloganı ile hareket eden dernek üyeleri, 65 üstü köy sakinlerini ziyaret edip, içinde hijyen ürünleri olan koliler hediye etti.
Van'da Türkiye Diyanet Vakfınca oluşturulan gönüllü ekip, derme çatma evde yaşamaya çalışan ihtiyaç sahibi aileye sahip çıkarak devletin şefkatli yüzünü gösterdi. İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi'nde 7 nüfuslu Çetir ailesinin elektriği olmayan evde zor şartlarda yaşadığını öğrenen gönüllüler, Yeni bir ev kiralayarak, halı, yatak, dolap, televizyon, koltuk takımı ve diğer eşyalarla döşeyen gönüllüler, aileyi de bu eve yerleştirerek sıcak bir yuva sahibi olmalarını sağladı.
Antalya'da 24 ihtiyaç sahibine yaptığı 500'er lira yardımla gündeme gelen Alman vatandaşı Maık Koge'ye Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) tarafından teşekkür plaketi verildi.
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Bulaşacaksa sevgi bulaşsın
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