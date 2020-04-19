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Down sendromlu Nesrin'e, Vefa ekibinden doğum günü kutlaması

'de, Vefa Sosyal Destek ekipleri, down sendromlu Nesrin Basuguy'un (30), doğum günü kutladı. Kutlama karşısında çok sevinen Nesrin, ekiplere pasta ve hediye için teşekkür etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.4.2020 17:21 ABONE OL
Down sendromlu Nesrin'e, Vefa ekibinden doğum günü kutlaması

Bingöl'de koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan down sendromlu Nesrin Basaguy, sağlık görevlilerini arayarak, doğum günü pastası istedi. Sağlık görevlileri, Nesrin'in isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu'na iletti. Doğum günü kutlaması için ekiplerin hazırlık yaptığını öğrenen Vali Kadir Ekinci, Nesrin'e iletilmesi için hediye gönderdi.

Ekipler, pasta ve Vali Ekinci'nin hediyesini alarak Nesrin'in ikamet ettiği eve gelip, doğum günü kutlaması yaptı. Kutlama karşısında çok sevinen Nesrin, ekiplere pasta ve hediye için teşekkür etti.

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Down sendromlu Nesrin'e, Vefa ekibinden doğum günü kutlaması
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