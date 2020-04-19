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"Dur" ihtarına uymayan otomobildeki 5 kişiye 31 bin lira para cezası yazıldı

'ın Germencik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı denetimlerini sürdüren polis, bir aracı durdurmak istedi. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu araç, Ortaklar Mahallesi'nde yolu kesilerek durduruldu. "Dur" ihtarına uymayan otomobildeki 5 kişiye 31 bin lira idari para cezası kesildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.4.2020 17:38 ABONE OL
Dur ihtarına uymayan otomobildeki 5 kişiye 31 bin lira para cezası yazıldı

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı denetimlerini sürdüren polis, bir aracı durdurmak istedi.

Otomobilin "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu araç, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde durduruldu.

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Otomobilde bulunan 7 kişiden 2'si kaçarken 5 kişi gözaltına alındı.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 5 kişiye, toplam 31 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca araç sürücüsü hakkında da "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle adli işlem yapılacağı belirtildi.

Öte yandan araçta bulunan ve kaçtıkları öğrenilen 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor.

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"Dur" ihtarına uymayan otomobildeki 5 kişiye 31 bin lira para cezası yazıldı
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