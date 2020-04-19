Ercüment Ovalı kimdir, kaç yaşında? Sağlık ekibi ile birilikte corona virüse karşı Dornaz Alfa ilacını geliştiren Prof. Dr. Ercüment Ovalı nereli, ne doktoru?

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve tüm dünayay akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde en son ekibiyle birlikte koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı Twitter hesabı üzerinden sevindirici bir gelişmeyi duyurdu. Coronavirüse karşı "Dornaz Alfa" isimli bir ilaç geliştirdiklerini ve oldukça etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Ovalı'ya ilişkin detaylar merak edilerek arama motorlarında Ercüment Ovalı kimdir, nereli, kaç yaşında, ne doktoru? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapılıyor. İşte tüm ayrıntılar…

ERCÜMENT OVALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1961'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniveristesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

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