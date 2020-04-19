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Fırıncı arabesk söyledi, mahalleli alkışladı

’da bir fırıncı şehrin sokaklarında ekmek dağıtmak için gezdiği sırada bağırarak şarkı söylemeye başladı. Mahalleli güzel sesli fırıncıyı alkışlarla karşıladı. Fırıncı sözlerini dönüştürdüğü türküde “Kahretsin, yapamıyorum, ekmek dağıtmayı ben çok seviyorum!” diyor.

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.4.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 16:53 ABONE OL
Fırıncı arabesk söyledi, mahalleli alkışladı

Türkiye'de 31 şehirde sokağa çıkma yasağı bugün ikinci gününde. Bu akşam saat 24.00'da sokağa çıkma yasağı bitiyor. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerde de ilginç manzaralar ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Bursa'da yaşandı.

FIRINCI ARABESK SÖYLEDİ

Bursa'daki bir mahallede ekmek dağıtan bir fırıncının arabesk bir şarkı söylemesi mahalle halkının alkışlarına sebep oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü, yüzleri güldürdü.

Fırıncı arabesk söyledi, mahalleli alkışladı | Video

EKMEK DAĞITMAYI BEN ÇOK SEVİYORUM


Sosyal medyadan bir kullanıcı hesabından "Güzel Türkiyem'den karantina manzaraları" sözleriyle video paylaşıldı. Fırıncı arabesk bir şarkının sözlerini dönüştürerek "Seni sevmeyi ağır ödüyorum. Kahretsin yapamıyorum. Ekmek dağıtmayı ben çok seviyorum" diye şarkı söyledi. Mahalleli hem alkışladı hem de gülmeye başladı.

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Fırıncı arabesk söyledi, mahalleli alkışladı
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