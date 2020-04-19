İBB, sokağa çıkma yasağında bile insanları balık istifi taşıdı

İBB yönetimi vatandaşları sokağa çıkma yasağının olduğu gün de mağdur etmeyi başardı. Dün uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslek grubu çalışanları işlerine gitmek için Metrobüs'e yöneldi. Ancak İBB metrobüs seferlerini yüzde 95 oranında azaltınca vatandaşlar araçlara balık istifi binmek zorunda kaldı. Vatandaşlar koronavirüs bulaşma korkusu yaşayarak işlerine ulaştı. Bir vatandaş, sosyal medya hesabından "Her nöbete giderken Metrobüste aynı şeyler. Çok mu zor bunu düzeltmek? İBB Beyaz Masa, İETT Destek, araç kodu da M4578 plakayı da inince yazarım ama hiçbir şey değişmeyecek tabi" dedi.