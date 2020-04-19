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İstanbullu evde kaldı göründü

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
İstanbullu evde kaldı Uludağ göründü
KORONAVIRÜS salgını sonrası İstanbul'da hava kirliliği azalınca Uludağ istanbul'dan görüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'un da içinde yer aldığı 30 büyük il ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Trafik yoğunluğunun en az seviyeye inmesi ve fabrika üretimlerinin düşmesi nedeniyle hava kirliliği de azaldı. Görüş mesafesinin açılmasıyla insanlar İstanbul'un çeşitli noktalarından Uludağ manzarası izledi. Avcılar'dan da kilometrelerce uzaklıkta bulunan Bursa'daki Uludağ'ın karlı zirvesiyle görüldü.
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İstanbullu evde kaldı Uludağ göründü
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