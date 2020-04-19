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Koronavirüsü yenen anne-oğul taburcu oldu

'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan (82) ile oğlu Nusret Taştan (63) taburcu edilerek evine uğurlandı.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 18:41 ABONE OL
Koronavirüsü yenen anne-oğul taburcu oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası Malatya'da 150'den fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan hastalardan Fatma Taştan ile oğlu Nusret Taştan, doktorlar tarafından uğurlandı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, bir sağlık çalışanının, "Taburcu edildiniz, çıkabilirsiniz" demesinin ardından anne-oğul, sağlık çalışanları tarafından uğurlandı. Taburcu edilen anne ve oğlu, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacak.

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Koronavirüsü yenen anne-oğul taburcu oldu
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