Manisa'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı; İzmir'de de hissedildi

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika olarak aktardığı bilgilere göre Manisa'da 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Deprem çevre illerde özellikle İzmir'de de hissedildi. Vatandaşlar sosyal medyadan yaşadıkları hisleri paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre depremin merkez üssünün Karakurt Kırkağaç bölgesi olduğu, büyüklüğünün de 4.3 olduğu ifade edildi.

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