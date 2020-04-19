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Manisa'da korkutan ! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı; İzmir'de de hissedildi

Az önce Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Manisa'da 4.3 şiddetinde bir meydana geldi! Deprem aynı zamanda İzmir'de de hissedildi. Depremin merkez üssünün Kırkağaç bölgesi olduğu ifade edilirken bölgeden son dakika haberleri geliyor...

Giriş Tarihi: 19.4.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 11:53 ABONE OL
Manisa'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı; İzmir'de de hissedildi

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika olarak aktardığı bilgilere göre Manisa'da 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Deprem çevre illerde özellikle İzmir'de de hissedildi. Vatandaşlar sosyal medyadan yaşadıkları hisleri paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre depremin merkez üssünün Karakurt Kırkağaç bölgesi olduğu, büyüklüğünün de 4.3 olduğu ifade edildi.

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Manisa'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı; İzmir'de de hissedildi
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