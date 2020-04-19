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Markette yakalanınca "Süt için geldim" dedi, poşetincen cips çıktı

'de bir marketin sokağa çıkma yasağına uymayarak satış yaptığı ihbarını alan polis ekipleri, verilen adreste denetim yaptı. Marketten çıkarken yakalanan müşteri "Süt aldım" diyerek kendini savunsa da elindeki poşetten cips çıktı. Hem market sahibine hem müşterilere ceza kesildi. Kepenk altından çıkan müşteri ceza kesildiği sırada "Abi market sahibine ceza kesmeyin, onun suçu yok. Onun cezasını da bana kesin" diye yalvardı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.4.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 11:46 ABONE OL
Markette yakalanınca Süt için geldim dedi, poşetincen cips çıktı

Sultangazi'de sokağa çıkma yasağına rağmen bir marketin satış yaptığı ihbarını alan polis, markete baskın düzenledi. Polisin uyarıları üzerine kapalı olan kepenkler açıldı. İçeriden market sahibi ve alışverişi yapan bir kişi çıktı. Alıveriş yapan müşteri, süt almak için evden çıktığını bahane etti ama cips aldığı ortaya çıktı.

POŞETTEN CİPS ÇIKTI

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi'de denetimlerini arttıran polis, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir marketin satış yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese geldiklerinde marketin kepenklerinin kapalı olduğunu gördü. Polisin uyarısı üzerine kepenkler açıldı. Marketten elinde poşet olan bir kişi ile market sahibi çıktı. Polisi karşılarında gören şahıslar şaşkınlık yaşadı. Polisin, "Ne aldınız? Neden dışarıdasınız?" sorularına, alışveriş yaptığı anlaşılan şahıs, süt almak için dışarı çıktığını söyledi. Market sahibinin de akrabası olduğunu söyleyen kişinin cips ve peynir aldığı görüldü.

Ceza yememek için polisleri ikna etmeye çalışan müşteriye ve market sahibine 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

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