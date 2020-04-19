Minikler için en eğlenceli 9 etkinlik

Öğrenciler koronavirüs önlemleri nedeniyle 13 Mart'tan beri evde vakit geçiriyor. Özellikle oyun çağında olan okul öncesi çocuklar için evde hem istediği oyunlara yer vermek hem de ihtiyacı olan aktiviteleri bir arada yürütüyor olmak onların gelişimi için oldukça önem taşıyor. Peki anaokulu çağındaki çocuklarla evde neler yapılabilir? Bilnet Okulları, okul öncesi öğretmenleri çocukların günlük hayatında onları harekete geçirecek 9 etkinlik önerisinde bulundu. İşte o etkinlikler:



1- TAHMİN ZAMANI: Bir kutu içine öğrencimizin gün içinde kullandığı bir nesne koyun ve öğrenciyi bu nesnenin ne olduğunu bulmak için size 10 soru sorabileceğini söyleyin. Öncesinde bir yetişkinle oynarsanız, anlaması kolaylaşacaktır. Oyunda "Nerede kullanırız? Sesli mi? Yumuşak mı?" gibi sorular sorarsanız, nasıl sorular sorması gerektiğini anlayacaktır.

2-ÇORAP KUKLA: Birlikte bir çorabı kukla haline getirebilir, evdeki malzemeleri kullanarak bu kuklaya istediğiniz karakteri verebilirsiniz. Düğmelerden göz oluşturup iplerden saç yapabilirsiniz. Bu kuklaları kullanarak hikâyeler oluşturup öğrencimizin dil gelişimini destekleyebilirsiniz.

3- KİM, NE DİYOR?: Gazete ve dergilerden birlikte seçeceğiniz insanların, hayvanların fotoğraflarını kesin. Bu fotoğrafları kağıtlara yapıştırarak başlarının üzerinden konuşma balonları çıkarın. Öğrenciye "Sence ne diyor? Ne düşünüyor?" diye sorarak cümlelerini balonun içine yazın. İsterseniz evinizde "Kim, Ne Diyor?" duvarı oluşturabilirsiniz.

4-NASIL TANITIRSIN?: Birbirinden farklı nesneleri (düğme, pamuk, fırça, bakliyat, sebze vb.) birbirlerinden ayrı duracak şekilde masaya diziniz. Çocuğunuza "Şimdi seninle oyun oynayacağız. Bu nesneleri ilk kez görüyormuşum gibi davranacağım. Bana onları nasıl tanıtırsın?" diyerek size tek tek tanıtmasını isteyiniz. Bu sırada ona sorular da sorabilirsiniz.

5- KROKI ÇİZELİM: Öğrenciyle internetten krokileri inceleyin. Sonra bir kağıda öğrencimizin odasının şeklini (kare, dikdörtgen) çizin. Odasının kapısının önünde durup "Bu kağıt odanın krokisi olacak" deyiniz ve odasının krokisini çizmesine fırsat veriniz.

6- TAMİR EDELİM: Çocuklar için bir şeyleri tamir etmek oldukça eğitici ve eğlendirici bir maceradır. Çocuğunuzun bozulan bir oyuncağını, işinize yaramayan bir kumandayı hatta vidası gevşemiş bir tencere kapağını bile birlikte tamir edebilirsiniz.

7- NOKTADAN ÇİZGİYE: Kâğıda farklı renklerde çok küçük olmayan yuvarlaklar çizin. Öğrencimize bu noktaları farklı çizgilerle birleştireceğini söyleyin. Hazırlayacağınız küçük bir zar üzerine zigzag, düz, eğik vb. çizgiler çizin. Öğrencimiz zarı atmalı ve söyleyeceğiniz renkteki noktaları gelen çizgiyi çizerek birleştirmelidir.

8- EŞİNİ BUL: Öğrencimizden 10 çorabını açmasını isteyiniz. Bu çorapların renkleri, desenleri ve dokuları ile ilgili sohbet ediniz. Daha sonra birlikte bu çorapları karıştırınız. Açacağınız bir müzik boyunca bu çorapları yeniden eşleştirip katlamasını isteyiniz. Bu etkinlik ile öğrencimizin kavram ve küçük kas gelişimini desteklemiş olacaksınız.

9- NEFESIMİN GÜCÜ: Bir masa üzerine ya da yere pamuk, kalem, oyuncak, tüy gibi farklı ağırlıktaki nesneleri koyunuz. Öğrencimizden bu nesnelere üfleyerek onları hareket ettirmesini isteyiniz. Daha sonra "Hangisi hareket etti? Hangisi hareket etmedi?" sorularını sorarak ağır hafif kavramı üzerine sohbet edebilirsiniz.



'EBA CANLI SINIF'TA REKOR DERS SAYISI

ANKARA ve İstanbul'da pilot uygulamaları yapıldıktan sonra 13 Nisan'da LGS ve YKS hazırlığında olan tüm 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin kullanımına açılan "EBA Canlı Sınıf" uygulamasında, ilk haftada yaklaşık 150 bin canlı ders yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığı uzmanları, EBA Kontrol Merkezi'nde sistem performansının takibiyle daha fazla öğrenci ve öğretmene hizmet sunabilmek için kapasite artırma çalışmalarını sürekli devam ettiriyor. EBA Canlı Sınıf uygulamasında, öğretmenler kendi hazırladıkları materyalleri paylaşabiliyor, öğrenci ve öğretmenler arasında anlık etkileşim sağlanabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EBA Mobil uygulamasının 10 milyonun üzerinde indirildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, mesajında şöyle dedi: "Eğitimde öngörülü olabilmek hedefindeydik. Çocuklar diledikleri her yerde eğitim alabilsin istemiş ve EBA'nın mobil uygulamasını yapmıştık. Sonra öngörülemeyen bir şey oldu ve uzaktan eğitime geçtik. Bu süreçte EBA mobil uygulaması 10 milyonun üzerinde indirildi."



(minikaGO Dergisi öneriyor)

Sana ne lazım?



NE GEREKIYOR?

En az 2 kişi.

Malzemeye gerek yok.



NASIL OYNANIYOR?

OYUN için her bir oyuncunun iki dakika süredir vardır. İlk oyunu başlatan oyuncu bir meslek seçer ve sonrasında "Sana ne lazım diye sorar?". Örneğin, "Sen bir astronotsun, sana ne lazım?". Diğer oyuncu bu soruya cevap verdiğinde, "Başka ne lazım" diyerek oyun devam ettirilir. Karşıdaki oyuncunun iki dakika boyunca "Başka ne lazım?" sorularına hızlı cevap vermesi gerekmektedir. İki dakika dolmadan tıkanıp cevap veremeyen kaybeder. Bir oyuncu sorusunu bitirdikten sonra, sıra diğer oyuncuya geçer ve o bir meslek seçerek oyunu devam ettirir.



GÜNÜN MENÜSÜ

(VM Medicalpark Bursa Hastanesi'nden Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli hazırladı)

KAHVALTI: 08.00

1 adet haşlanmış yumurta, yarım portakal, tam buğday ekmeğine tost.

ÖĞLE YEMEĞİ: 12.00

Tavuk suyu çorba, gemici kuru fasülye, arpa şehriyeli pirinç pilavı.

1. ARA ÖĞÜN: 15.00 : Badem

AKŞAM YEMEĞİ: 18.00

Fırında kepekli makarna, mevsim salata, yoğurt.

2. ARA ÖĞÜN: 15.00 : Elma



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