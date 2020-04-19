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Plakayı saklamak için bayrak astılar

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Plakayı saklamak için bayrak astılar
ANTALYA'DA, yasağa uymayıp sokağa çıkan, polisin ihtarına uymayıp, otomobille kaçan iki genç, kovalamacayla yakalandı. Polis, rutin kontroller sırasında B.F.'nin (23) kullandığı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti. Önce ara sokaklara giren, ardından ana arterlere çıkan sürücü ile yanındaki arkadaşı H.K., yaklaşık 45 dakika sonra aracı bir apartmanın otoparkına bırakıp bu kez yaya olarak kaçmaya başladı. Takviye ekiplerin de desteğiyle iki genç yakalandı. İki arkadaşa "kent trafiğini tehlikeye sokmak" ve "yasağa rağmen sokağa çıkmak" suçlamasıyla yaklaşık 15 bin lira ceza kesildi. İkilinin plakayı gizlemek için otomobilin arkasına Türk bayrağı astıkları ortaya çıktı.
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Plakayı saklamak için bayrak astılar
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