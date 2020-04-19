Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Oruç ne zaman ve ilk sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet tarafından İstanbul imsakiye yayınlandı

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanına sayılı günler kaldı. Milyonlarca kişi büyük heyecan ile bu mübarek günü beklerken, corona virüsü ile mücadele döneminde de zor günler yaşadığı şu dönemde içlerini ferahlatacak. Ramazan ayında bol bol dualar ve ibadetler edilirken, salgının en kısa sürede ortadan kalkması için de eller semaya yükselecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk sahura ne zaman kalkılacak? 2020 İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. İşte Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahura ne zaman hangi gün kalkılacak, oruç ne zaman tutulacak gibi soruların cevabı!

RAMAZAN NE ZAMAN VE İLK SAHURA HANGİ GÜN KALKILACAK?

İslam âlemi, on bir ayın sultanı için geri sayıma başladı. Şaban ayını geride bırakmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayını ise büyük sevinç ve mutlulukla karşılayacak.

2020 İMSAKİYE YAYINLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, il il imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinden yayınladı. Buna göre ilk iftar ve sahur saatleri de belli oldu.

İşte Ramazan imsakiyesi;